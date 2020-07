Negen cafés pakken uit met wielerpronostiek Erik De Block

10u09 0 Zonnebeke Zaterdag start met de Strade Bianche het ‘nieuw’ wielerseizoen. De honger bij de vele wielerfans is bijzonder groot. Door het coronavirus moest heel de wielerkalender worden herschikt. Negen cafés uit de regio bundelen de krachten om samen een wielerpronostiek te organiseren.

De deelnemende cafés zijn Sport o bello Moorslede, Sint-Joris Passendale, Madrid Passendale, Sint-Elooi Zarren, ’t Voske Staden, Ralley Ieper, ’t Rooneplezier Woumen, Eleven Langemark en Spoorlijn 64 Zonnebeke.

Het hoofdlokaal is café-feestzaal Spoorlijn 64 langs de Langemarkstraat in Zonnebeke. “Het gaat om een organisatie van Hans Vandoorne”, zegt uitbater Kristof Foulon. “We organiseren zo’n pronostiek ter gelegenheid van de Tour de France al jarenlang. Nu gaan we voor een tiental grote klassiekers, inbegrepen het BK en WK. In voor iedereen bang tijden zorgt zo’n pronostiek op café voor meer ambiance. Er wordt over die koersen gebabbeld en de deelnemers aan de pronostiek leven er naar toe.”

Deelname kost 1,25 euro voor drie renners. De volledige inzet wordt verdeeld onder de winnaars. De deelnemingsformulieren moeten tegen zaterdagmiddag in de cafés worden ingediend.