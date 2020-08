Naar theater luisteren op zeventien bankjes, QR-code downloaden op smartphone



Erik De Block

05 augustus 2020

13u31 0 Zonnebeke Ook Zonnebeke neemt deel aan het podcasttheaterproject Het Bankje van OPENDOEK. De koepelorganisatie voor het amateurtheater wil met dit initiatief van auteur Wim Chielens uit Reningelst tijdens de coronacrisis iedereen bereiken die een passie heeft voor theater.

Op zeventien bankjes in groot-Zonnebeke, kleeft een QR-code. Met het scannen van die code op een smartphone kunnen voorbijgangers luisteren naar de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op die plek.

Om dit zomerse project te verwezenlijken, bracht OPENDOEK verschillende disciplines uit de amateurkunsten samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. Allen samen hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt aan de podcast met 20 verschillende dialogen.

“Meer dan 50 steden en gemeenten nemen deel aan dit project”, aldus schepen van Cultuur Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “Zo kan je bijvoorbeeld een QR-code vinden op een bankje bij de bibliotheek, Passendaleplaats, in het Polygoonbos, het GC van Zandvoorde en aan de kerk in Beselare en Geluveld. Op deze manier wil de gemeente cultuur dichter bij de mensen brengen. Tegelijkertijd is het een leuke activiteit om deze zomer in eigen streek te doen.”

Alle locaties van de bankjes kan je terugvinden op www.zonnebeke.be. De podcast is nog te beluisteren tot 31 augustus.