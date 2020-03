Na twee dagen liggen de werken in de dorpskom van Beselare al stil, in de asfaltcentrales is er geen productie meer Erik De Block

18 maart 2020

18u19 0 Zonnebeke Door een geval van overmacht en volledig buiten de wil van de aannemer en de gemeente Zonnebeke liggen de wegenwerken in de dorpskom van Beselare na amper twee dagen al stil. Middenin de coronacrisis is er geen productie meer in de asfaltcentrales.

Maandag startte aannemer Tibergyn uit Gullegem met de heraanleg van de fietssuggestiestroken op de drukke gewestweg N303 ter hoogte van de Sint-Martinuskerk.

Die eerste fase zou maar één week duren. Daarna worden ook herstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek in de Beselarestraat. Er zijn daar in het asfalt heel wat putten. Om de hinder voor omwonenden en handelaars tot een minimum te beperken worden de werken in twee fasen uitgevoerd. De werken zouden in totaal drie weken duren.

Die planning valt dus nu volledig in het water. Ondertussen blijven de bakker en slager middenin de werfzone open. Het is zeer de vraag wanneer de werken zullen worden hervat.