Na nieuwe razzia met onthutsend resultaat: lot dancing Holiday Club lijkt bezegeld Hans Verbeke/Erik De Block

29 september 2019

21u47 86 Zonnebeke Voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd is de politie samen met de sociale inspectie binnengevallen in de omstreden dancing Holiday Club in Geluveld. Tijdens de razzia werd een twintigtal mensen gearresteerd, omdat ze in het bezit waren van drugs en/of wapens. De dancing, die vorig jaar ook al een maand dicht moest, is nu verzegeld. “Minstens tot het proces is gevoerd voor de rechtbank”, maakt burgemeester Dirk Sioen zich sterk.

De minutieus voorbereide politieactie met infiltratie vooraf vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Tientallen leden van de lokale en federale politie vielen het gebouw binnen aan de drukke rotonde langs de Menenstraat. Niemand mocht de zaak verlaten vooraleer hij of zij was gecontroleerd. Het duurde enkele uren voor de razzia afgelopen was.

Als het aan mij ligt, gaat de zaak gewoon nooit meer open. Wat daar gebeurt, is onaanvaardbaar Burgemeester Dirk Sioen

“Een twintigtal mensen werd gearresteerd”, weet burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). In tegenstelling tot vorig jaar was hij dit keer niet bij de actie aanwezig. “De arrestaties kwamen er niet zomaar. De personen in kwestie hadden drugs bij en/of wapens, zoals messen. Ook vorig jaar was dat het geval.”

Grotendeels Frans publiek

De dancing Holiday Club werd na afloop van de razzia verzegeld. “Dat blijft minstens zo tot het proces is gevoerd voor de rechtbank”, zegt Sioen. “En als het aan mij ligt, gaat de zaak gewoon nooit meer open. Wat daar gebeurt, is onaanvaardbaar. De jongste tijd waren er opnieuw veel klachten over allerhande vormen van overlast. Auto’s die met gierende banden wegrijden, nachtlawaai, wildplassen, vernielingen, noem maar op. Net als vorig jaar. De dancing trekt een grotendeels Frans publiek aan. Een aantal van hen vindt het blijkbaar een uitgelezen lokatie om drugs te gebruiken en te verhandelen. Dat kan ik niet tolereren.”

Uitbater blijft in hetzelfde bedje ziek

Sioen steekt niet weg dat hij tevreden is nu de zaak minstens tijdelijk gesloten is. “Na de eerste razzia hebben we de uitbater ontboden in het gemeentehuis”, legt hij uit. “We hebben hem duidelijk gemaakt dat wij dergelijke praktijken niet willen in onze gemeente. Hij beloofde toen beterschap. En het moet gezegd: in de maanden nadien waren er opvallend minder klachten. Maar dat bleef dus niet duren.” De eerste razzia leidde in oktober vorig jaar tot een veroordeling voor uitbater Adrien d.S. Omdat vijf werknemers niet aangegeven bleken, kreeg de Fransman een boete van 24.000 euro. Een kwart daarvan moest hij effectief betalen.