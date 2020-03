Na aanpassingen tijdens terugroepactie: Volvo XC60 brandt helemaal uit Hans Verbeke

15u55 40 Zonnebeke Aannemer Marc Mahieu uit Poperinge moet op zoek naar een andere wagen. Zijn drie jaar oude Volvo brandde zondagnamiddag uit op de afrit van de A19 in Zonnebeke. “Andere automobilisten verwittigden me, maar ik stond machteloos”, zegt de man.

Op de terugweg van een klant in het Kortrijkse zag Marc Mahieu op het dashboard van zijn wagen plots een vreemde melding. “Krachtverlies, stond er te lezen”, vertelt de man. “En op hetzelfde moment voelde ik inderdaad dat mijn wagen minder vaart maakte dan gewoonlijk. Meteen daarna waren er andere weggebruikers die mijn aandacht trokken, om duidelijk te maken dat er iets gaande was.”

Spullen geëvacueerd

De Poperingenaar zag rook ontsnappen van onder zijn motorkap. “Ik was net aan de afrit Zonnebeke, in een reflex verliet ik de snelweg”, vertelt Mahieu. “Het was mijn bedoeling om ergens halt te houden waar ik niemand hinderde maar dat lukte niet. Op een zucht van het einde van de afrit was het over. Ik manoeuvreerde nog wat naar de graskant maar dat was het dan.”

Marc Mahieu bleef niet bij de pakken neerzitten. “Ik opende mijn motorkap en zag beperkte vlammen. Snel gooide ik ze weer dicht. Ik had genoeg gezien en verwittigde onmiddellijk de brandweer. Daarna haalde ik nog heel wat spullen uit de koffer van mijn wagen.”

Terugroepactie

De blussers hadden de autobrand in een mum van tijd onder controle. Omdat bij hun aankomst de wagen al in lichterlaaie stond, viel het voertuig niet meer te redden. “Een tegenvaller, maar ook niet meer dan dat”, vindt Marc Mahieu die het raden heeft wat precies de autobrand heeft veroorzaakt. “Het eigenaardige is dat mijn wagen heel recent naar de garage moest in het kader van een terugroepactie. Iets met de bekabeling of zo. En nu hij weer helemaal in orde zou moeten zijn, gebeurt dit. Dat wordt morgen een zoektocht naar een geschikte andere auto.” Tijdens de interventie was de afrit Zonnebeke in de richting van Ieper een tijdlang afgesloten.