Na aangetekende brief geen vrachtwagens met een

Litouwse nummerplaat aan de op- en afrit van de A19 Erik De Block

10 mei 2020

13u43 0 Zonnebeke Aan de op- en afrit van de A19 in Beselare stond zondag geen enkele vrachtwagen met een Litouwse nummerplaat geparkeerd. Het vorig weekend was het voor de zoveelste keer helemaal anders en stonden daar een tiental vrachtwagens van een transportbedrijf met hoofdzetel in Litouwen. “De chauffeurs lieten massa’s zwerfvuil achter, er stonden vrachtwagens op het fietspad”, aldus schepen voor Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980).” De gemeente Zonnebeke stuurde de zaakvoerder een aangetekende brief.

“Om hem op de regelgeving te wijzen en hem te verzoeken de vrachtwagens in het vervolg op eigen terrein of reglementair langs de openbare weg te stationeren”, aldus de schepen over de inhoud van de brief. “Het gemeentebestuur eist dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid opneemt.”

De aangetekende brief zorgde dit weekend dus meteen al voor resultaat. Vrijdagavond stond er één vrachtwagen met Litouwse nummerplaat en die reed zaterdag in de late namiddag de A19 richting Kortrijk op. Zondag stond er geen enkele Litouwer. “De firma reageerde op die brief en geeft aan op zoek te zijn naar een terrein dat ze willen huren om hun vrachtwagens te parkeren tijdens het weekend”, zegt de schepen. “Tevens werden hun chauffeurs geïnformeerd . De politie zal op regelmatige basis verder controleren.”

Kamperende chauffeurs

De vrachtwagens met een Litouwse nummerplaat stonden maandenlang aan weerszijden op de drukke gewestweg N303. Het gaat om een deel van het wagenpark van RV Transport. Er zijn verdeeld over Europa een dertiental vestigingen. Onder meer in zone B van de Nijverheidslaan in Geluwe. Dat is de enige vestiging in ons land. Daar gebeurt in een loods het onderhoud van de trucks en ook bijvoorbeeld de bandenwissels.

Voor alle duidelijkheid: we hebben geen bezwaar tegen een vrachtwagen die occasioneel, maar correct parkeert ter hoogte van de afrit, maar er zijn grenzen Schepen van Mobiliteit, Koen Meersseman (#Team 8980)

“Hoewel het bedrijf daar dus een vestiging heeft, ‘kampeerden’ de chauffeurs in hun vrachtwagen vlakbij de A19, met alle gevolgen van dien”, zegt schepen Koen Meersseman. “Er was niet alleen de overlast en het gevaar voor de fietsers. Wie de A19 uit de richting Ieper afreed, werd belemmerd in de zichtbaarheid bij het rechtsaf slaan. Gevaarlijk dus en wie uit de richting Geluveld kwam, zag verderop de verkeersborden aan de oprit niet.”

Massa’s zwerfvuil

“Voor alle duidelijkheid: we hebben geen bezwaar tegen een vrachtwagen die occasioneel, maar correct parkeert ter hoogte van de afrit, maar er zijn grenzen. De vrijwilligers van Mooimakers en onze milieudienst signaleerden ons de massa’s zwerfvuil een week geleden. Het verkeersreglement is nochtans duidelijk: het stipuleert een beperking van langdurig parkeren, alsook een stilstaan- en parkeerverbod. Concreet kan een vrachtwagen binnen de bebouwde kom maximaal acht uur en buiten de bebouwde kom 24 uur parkeren. Daarenboven is er een Europese regelgeving van kracht.”

“De chauffeurs van RV Transport toonden een gebrek aan respect voor de wetgeving, de omgeving en de vele bedrijven die wel het goede voorbeeld geven om ruimte te voorzien voor het parkeren van hun wagenpark. We namen contact met de dienst snelwegen van het Agentschap Wegen en Verkeer om aan de hand van bijkomende signalisatie op de brug de zones beter te kunnen afbakenen. Daarnaast is de politie op de hoogte en is het de wens van het schepencollege dat de nodige acties ondernomen worden. Een camera voor zwerfvuilcontrole is ook in aanvraag.”

De gemeente wenste dat deze situatie was opgelost tegen juli. Door de gunstige wending dit weekend, is het nu afwachten hoe het de komende weekends daar gaat verlopen.