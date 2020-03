N-VA wil voor elke inwoner vanaf achttien jaar een Zonnebon van dertig euro, “betere maatregel dan bijvoorbeeld de algemene gemeentebelasting te schrappen” Erik De Block

25 maart 2020

15u44 0 Zonnebeke De plaatselijke afdeling van N-VA lanceert het voorstel om elke inwoner vanaf achttien jaar na de coronacrisis een Zonnebon van dertig euro te geven. Zo’n waardebon verkoopt de gemeente al enkele jaren.

“Op die manier komt het uitgeven van die Zonnebon ook de lokale handelaar ten goede”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. “We doen een oproep om over de partijgrenzen heen een maatregelenpakket uit werken om elke inwoner en de lokale handel na de crisis een duw in de rug te geven. Op die manier kunnen we de lokale handel snel nieuw leven inblazen. Uiteraard nemen de federale en Vlaamse overheid maatregelen om het bedrijfsleven opnieuw aan te zwengelen, maar ook als gemeente kunnen we een steentje bijdragen. Op die manier wordt elke burger er beter van. Een vast bedrag van dertig euro is bovendien een sociale maatregel en een betere maatregel dan bijvoorbeeld de algemene gemeentebelasting te schrappen. De gemeentekas kan ons voorstel perfect dragen. Deze suggesties willen we graag samen met de andere partijen bespreken om over de partijgrenzen heen tot een evenwichtig en krachtdadig pakket maatregelen te komen. We bezorgden alle leden van de gemeenteraad ons voorstel en kijken benieuwd uit wie ons de uitgestoken hand reikt.”