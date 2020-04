N-VA wil 500.000 euro voor maatregelen door coronacrisis, voorstel maandag op digitale gemeenteraad Erik De Block

10u04 0 Zonnebeke Geen 100.000 euro budget voor maatregelen door de coronacrisis voor de inwoners en lokale handel maar 500.000 euro. Dat is het voorstel van de oppositiepartij N-VA in Zonnebeke dat maandagavond wordt besproken tijdens uitzonderlijk een digitale gemeenteraad.

Het schepencollege doet op de gemeenteraad het voorstel om iedereen een Zonnebon te geven om te besteden bij een lokale handelaar. “Onze gemeente telt 1.700 alleenstaanden en we willen hen een Zonnebon van tien euro geven”, aldus schepen van Financiën Koen Meersseman (#Team 8980) eerder in HLN. “Een koppel krijgt vijftien euro. Zijn er kinderen, dan komt daar per kind nog eens vijf euro bij. Een gezin met twee kinderen krijgt dus 25 euro. We hebben een budget van 100.000 euro, inbegrepen de kosten om via Bpost die Zonnebonnen te bezorgen.”

“Eerder deden we al het voorstel om iedere volwassen inwoner een Zonnebon van 30 euro te geven”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. “Wat nu door de meerderheid is voorzien, vinden we ronduit bedroevend en betreurenswaardig. Lage bedragen zoals vijf, tien en vijftien euro missen elk effect en schieten hun doel volledig voorbij. Met een bedrag van vijf euro kan men niet spreken van ‘een duwtje in de rug’. In deze moeilijke tijden verwacht de burger van een gemeentebestuur een krachtdadig antwoord en kan een bedrag van 500.000 euro geen enkel probleem vormen. Ter vergelijking: de gemeente Heuvelland voorziet 200.000 euro, het naburige Langemark-Poelkapelle 400.000 euro voor maatregelen.”

Voor #Team 8980 is het voorstel van N-VA financieel alvast niet haalbaar. “Wat andere gemeenten doen, kunnen we niet aan”, reageert schepen Koen Meersseman. “Om een voorbeeld te geven: het Memorial Museum Passchendaele 1917 is gesloten en zitten we daar zonder inkomsten terwijl het personeel moet worden betaald.”