N-VA wijst op dure onderhoudskosten van rotonde De Kortekeer, vanaf 2021 moet de gemeente betalen Erik De Block

14 juli 2019

15u00 0 Zonnebeke De rotonde aan het drukke kruispunt De Kortekeer langs de Wervikstraat (N303) in Beselare heeft er met een Heksenmonument een blikvanger bij. De oppositiepartij N-VA betreurt dat de gemeente Zonnebeke vanaf 2021 zal moeten instaan voor het onderhoud op en rond de rotonde.

“In de notulen van het schepencollege lezen we dat dit is geraamd op 12.500 euro per jaar”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. “Er is met het Vlaams Gewest heel slecht onderhandeld geweest. Meteen een nieuw bewijs van de onkunde van het schepencollege.”

Het Vlaams Gewest is de wegbeheerder van de Wervikstraat en dus moest de gemeente Zonnebeke van hen de toelating krijgen om het Heksenmonument permanent op de rotonde te plaatsen. “Nu wordt het onderhoud uitgevoerd op kosten van het Vlaamse Gewest en kost het de gemeente Zonnebeke dus niets”, aldus de fractieleider.

“De gemeente is ingegaan op een voorstel door de wegbeheerder van een concessieovereenkomst. De raming van de onderhoudskosten is een enorme som. Bovendien komen hier de jaarlijkse elektriciteitskosten nog bij die ook ten laste zullen vallen van de gemeente. Het Vlaams Gewest stoot taken af die ze eigenlijk zelf moet uitvoeren en ze slagen erin deze kosten af te wenden naar de gemeente.”