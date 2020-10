N-VA vraagt uitstel van openbare verkoop op en rond Beselareplaats, “we stellen een opwaardering van de dorpskern in Beselare voor met de aanleg van een park en plein” Erik De Block

12 oktober 2020

16u44 0 Zonnebeke De gemeenteraad van Zonnebeke stemt maandagavond over het voorstel tot de openbare verkoop van de oude pastorie en het gewezen postkantoor op Beselareplaats, bouwgrond in het begin van de Warden Oomlaan en de woning in het begin van de Wervikstraat waar zich nu Welzijnsschakel ’t Zunnetje bevindt. De oppositiepartij N-VA vraagt het uitstel van dit belangrijk agendapunt.

Het schepencollege wil de vaststelling van de minimum verkoopprijs en aanstelling van een notaris laten goedkeuren. N-VA veegt dat van tafel. “We stellen een opwaardering van de dorpskern in Beselare voor met de aanleg van een park en plein”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. “Met hun voorstel bewijst de meerderheid van Team #8980 dat ze geen moer geeft om de kwaliteit van de dorpskern van Beselare.”

“Met deze openbare verkoop zullen bouwpromotoren immers overgaan tot de afbraak, ook van de oude pastorie, en overal appartementen realiseren. Binnen het bestaande Ruimtelijk Uitvoeringsplan is er niets wat hen verbiedt om drie verdiepingen hoog te bouwen en een plat dak te voorzien. Dit gaat ten koste van de ziel en de functie van een warme dorpskern. We hebben in samenwerking met een master in de stedenbouw en ruimtelijke planning een globale visie over het dorpsplein uitgewerkt.”

“We zijn overtuigd dat dit visie-plan de gemeente Beselare enorm kan opwaarderen. Door heel de zone vanaf de kerk tot en met de Warden Oomlaan als een groene zone met park te realiseren zal Beselareplaats opnieuw zijn functie van ontmoetingsplaats terugwinnen. Dit plan kan ervoor zorgen dat extra horeca of andere winkels worden aangetrokken. De ligging aan een park en plein wordt immers superaantrekkelijk. Dit is een visie-plan dat als voorzet dient en concreet verder door een gespecialiseerd bureau uitgewerkt moet worden.”

N-VA pleit voor het opleggen van strenge bouwvoorschriften. “Door het beperken in hoogte en met een hellend in de plaats van plat dak, wordt de eenheid van bebouwing behouden en blijft het dorpsgevoel aanwezig”, aldus raadslid Liselot Wydooghe. “Door de nieuwe inplanting van het café aan het park en plein wordt het park tot aan de kerk doorgetrokken. Ook de kinderopvang en lagere school kunnen gebruik maken van het park. En in samenwerking met de hogere overheid kunnen verkeersremmende objecten worden voorzien langs de drukke Wervikstraat en Beselarestraat.”