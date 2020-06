N-VA vindt regeling buitenschoolse kinderopvang - meteen betalen voor een volledige week - niet kunnen Erik De Block

18 juni 2020

09u48 0 Zonnebeke De oppositiepartij N-VA vindt het niet kunnen dat wie in de vakantiemaanden juli en augustus naar de kinderopvang ’t Bondgenootje komt in Zonnebeke of naar een opvang in de deelgemeenten meteen moet betalen voor een volledige week. “Zelfs als er bijvoorbeeld maar een halve dag beroep gedaan wordt op de kinderopvang”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker.

“We begrijpen heel goed dat er nu in bubbels wordt gewerkt, maar dat alle ouders nu een volle week moeten betalen druist in tegen elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Dit is gewoon schandalig en de zoveelste aanslag op de werkende burger met kinderen.”

“Het gemeentebestuur neemt de modelbrief van Kind & Gezin nagenoeg integraal over op de website van de gemeente, maar twee zinnen laten ze weg: ‘Je mag je kind voor enkele dagen of weken inschrijven. Inschrijven voor een volledige week is niet verplicht’.”

Toegankelijkheid

“In het meest recente draaiboek van de overheid rond kinderopvang staat letterlijk: ‘Probeer je opvang zo toegankelijk mogelijk te houden: ook voor ouders die maar enkele dagen opvang nodig hebben, kwetsbare gezinnen, kinderen uit andere gemeenten, ouders die pas de dag zelf inschrijven’.”

“Dit gemeentebestuur gaat dus volledig in tegen de geest van wat Kind & Gezin eigenlijk wil. Vooral wie werkt en kinderen heeft, wordt getroffen in de geldbeugel. Wij eisen per direct een herziening van deze ondemocratische en asociale regeling.”

“Inschrijven gebeurt dit jaar voor zowel de speelpleinwerking als kinderopvang automatisch per week en voor volledige dagen”, aldus schepen van Kinderopvang Joachim Jonckheere (#Team 8980). ”Aan de hand van voorinschrijvingen willen we de plaatsen maximaal benutten en ons regulier aanbod uitbreiden. Voor het eerst is er immers alle dagen van de vakantie kinderopvang van 6.45 uur tot 18.30 uur. in Passendale zijn er voor het eerst volle dagen opvang. Beselare opent alle dagen en de locaties in Geluveld, Passendale en Zonnebeke zijn de eerste drie weken en de laatste twee weken van de zomervakantie open.”

“De kinderen uit groot-Zonnebeke kunnen dus een speelse zomer beleven op de speelpleinwerking of in de kinderopvang. Afwisselen kan, maar omwille van de bubbels kunnen de kinderen enkel per week veranderen van werking.”