N-VA trekt ten strijde tegen pakjesautomaat van bpost: “Deze schandvlek verknoeit het uitzicht van ons dorp en moet weg” Erik De Block

03 september 2020

15u12 1 Zonnebeke Het zit er voor de zoveelste keer bovenarms op tussen oppositiepartij N-VA en het schepencollege van Zonnebeke. Aanleiding deze keer is een pakjesautomaat van Bpost in het centrum. “Dit is een schandvlek voor ons dorp”, foetert fractieleider Koen Descheemaeker, die klacht indient wegens een bouwovertreding.

Even terug in de tijd. Het schepencollege keurde begin mei de plaatsing van een pakjesautomaat van bpost goed. Die is zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 bereikbaar om pakes op te halen of te verzenden. Ook kun je er een kleine kluis huren. “Volgens de gemeente zou de automaat achter het bushokje aan de parking naast de kerk komen”, zegt Koen Descheemaeker (N-VA). “Maar tegen die beslissing in staat de automaat aan de overkant. Hiermee liegt het schepencollege dus de gemeenteraad voor en zet het de gemeenteraad compleet buitenspel. Onze eis om die te verplaatsen, heeft niks te maken met politieke strekking, maar alles met het verwijderen van een schandvlek uit ons dorp”, benadrukt Descheemaeker.

Bouwovertreding

“Er is nooit goedkeuring gegeven om deze constructie aan de gewezen Sint-Lucasschool te plaatsen. Ik betwijfel ook of je zomaar zo'n opvallende constructie kunt plaatsen naast een erfgoedkundig waardevolle gevel. Bpost of de gemeente hebben nooit advies gevraagd aan de dienst Erfgoed. Er is bovendien geen vergunning aangevraagd voor deze constructie. Daarom zal ik de gouverneur van zoveel onkunde op de hoogte moeten brenegn als deze automaat niet binnen redelijke termijn wordt verwijderd. Bovendien dien ik bij de politie een klacht in wegens een bouwovertreding.”

Makkelijk, maar omvang stoort

“Voorlopig laten we de pakjesautomaat staan”, reageert burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) op de heisa. “We wilden die automaat zo centraal mogelijk in het centrum plaatsen. De parking naast de kerk had ook gekund, maar dan zouden er parkeerplaatsen verloren gegaan zijn”, legt Sioen uit. “Ik hoor veel positieve reacties van de inwoners: ze parkeren, halen hun pakje op en rijden weer weg, makkelijk dus. Anderzijds hoor ik ook wel dat mensen zich storen aan de omvang van die automaat. Ik wist eerlijk gezegd niet dat die zo groot zou zijn.”