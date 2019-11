N-VA stapt naar de Raad van State tegen verlenging van aansluiting bij afvalintercommunale Mirom: “Burgemeester liegt hele gemeenteraad voor”

Erik De Block

17 november 2019

10u45 0 Zonnebeke De oppositiepartij N-VA Zonnebeke stapt naar de Raad van State. “We menen dat tijdens de gemeenteraad van september burgemeester Dirk Sioen stond te liegen”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. Aanleiding is de verlenging van de aansluiting bij de afvalintercommunale Mirom voor achttien jaar. N-VA vindt het niet kunnen dat er geen prijzen zijn opgevraagd bij andere intercommunales of particuliere afvalverwerkers om te vergelijken.

“De manier waarop de beslissing tot stand is gekomen, vinden we gebrekkig, onzorgvuldig en misleidend. Het raakt daarmee de wettigheid van de beslissing”, vindt de fractieleider.

“De burgemeester heeft twee keer gelogen toen hij verklaarde dat het schepencollege analyses had uitgevoerd. De algemeen directeur heeft me schriftelijk bevestigd dat het schepencollege noch over analyses noch over cijfermateriaal beschikt.”

Klacht bij gouverneur

“Eerder dienden we een klacht in bij de gouverneur. We vroegen om het agendapunt onwettig te verklaren en te vernietigen, zodat het dossier opnieuw aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden. Volgens de gouverneur is er geen wettelijke verplichting om een prijsonderzoek te voeren en is er daarom geen onwettigheid. Het feit dat de burgemeester flagrant liegt voor de gemeenteraad blijkt voor de gouverneur geen probleem te zijn. De gouverneur gaat zelfs zover dat hij beweert dat de meerderheidsleden hun stemgedrag toch niet zouden gewijzigd hebben. In één adem beweert de gouverneur dus dat leden van de meerderheid niet meer zijn dan kuddeschapen die blindelings alles moeten slikken wat het college dicteert. Te gek voor woorden toch?”

“Omdat we menen dat het wel de taak is van een gemeente om zorgvuldig te werk gaan alvorens ze een gemeente voor achttien jaar bindt zonder enig prijsonderzoek en omdat we menen dat een burgemeester niet flagrant mag liegen voor een gemeenteraad, stappen we dan ook tegen deze beslissing naar de Raad van State.”