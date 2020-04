N-VA pleit voor een sociaal coronafonds: “Schenk je Zonnebon aan mensen die er meer aan hebben” Erik De Block

16u06 0 Zonnebeke Het schepencollege doet maandagavond op de digitale gemeenteraad in Zonnebeke het voorstel om ter compensatie van de coronacrisis iedereen een Zonnebon te geven om te besteden bij een lokale handelaar. Een koppel krijgt vijftien euro. Zijn er kinderen, dan komt daar per kind nog eens vijf euro bij. Als het van oppositiepartij N-VA Zonnebeke afhangt, komt er een sociaal coronafonds.

“Om de niet-gebruikte Zonnebonnen in onder te brengen”, verduidelijkt fractieleider Koen Descheemaeker. “Elk kind krijgt een Zonnebon van vijf euro, maar de kans is groot dat heel wat inwoners die kleine bedragen niet zullen gebruiken. Daarnaast is de nood bij sommige burgers groter dan bij anderen. Heel wat mensen zullen het waarschijnlijk dan ook correcter vinden om hun Zonnebon van vijf of tien euro te schenken aan mensen die er meer aan hebben”, meent Descheemaeker.

“Daarom stellen we voor dat de gemeente een sociaal coronafonds opricht waar mensen hun Zonnebonnen naar toe kunnen brengen en dit binnen de schoot van een organisatie die al bewezen heeft de sociale noden in Zonnebeke te kennen en op te komen voor gezinnen in een kwetsbare situatie. We stellen voor dat de OCMW-raad de praktische kant van dit fonds uitwerkt.”