N-VA pleit nogmaals voor trajectcontrole in de Grote Roeselarestraat Erik De Block

10 september 2020

15u09 4 Zonnebeke De oppositiepartij N-VA gaat tijdens de komende gemeenteraad van Zonnebeke opnieuw het voorstel doen om in de Grote Roeselarestraat in Passendale trajectcontrole te installeren.

Eerder stonden daar wegversmallingen. Wat leidde tot een gevaarlijke situatie en jammer genoeg verkeersongevallen. Zowel InSamenSpraak als N-VA waren vragende partij om de wegversmallingen weg te doen. “Na consultatie van verkeersdeskundigen drongen we in januari al aan op een trajectcontrole”, zegt fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA). “We vroegen ook om die wegversmallingen te verwijderen omdat ze gevaarlijke situaties creëerden.”

Studie van 7000 euro

Om de wegversmallingen weg te nemen liet de aannemer wel lang op zich wachten. Het gemeentebestuur drong nochtans meermaals aan. “Ondertussen werd door het schepencollege een studiebureau aangesteld om de situatie te bekijken en ook zij komen tot de conclusie dat trajectcontrole de beste oplossing is. De studie kostte de gemeente meer dan 7.000 euro.”

“Op de komende gemeenteraad wordt enkel beslist om de snelheidsbeperkingen van 50 kilometer per uur aan de wegversmallingen te schrappen in het verkeersreglement, net omdat die versmallingen er maanden geleden al weggenomen zijn. We dringen er op aan om snel werk te maken van de aanleg van die trajectcontrole. De Grote Roeselarestraat ligt er gewoon weer bij als lang geleden zonder enige afdoende maatregelen om het verkeer veiliger te maken.”

Een trajectcontrole is alvast niet goedkoop. Eventueel zijn er subsidies mogelijk.