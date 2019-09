N-VA niet blij met verlenging contract met afvalintercommunale Mirom Erik De Block

10 september 2019

15u50 0 Zonnebeke De gemeenteraad van Zonnebeke heeft de verlenging van de intergemeentelijke samenwerking met de afvalintercommunale Mirom goedgekeurd voor een periode van achttien jaar. De oppositiepartij N-VA vindt dat niet kunnen. “Waarom zijn ter vergelijking geen prijzen opgevraagd bij andere intercommunales of particuliere afvalverwerkers, misschien is het daar wel goedkoper”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker.

“Ieper is bijvoorbeeld aangesloten bij de intercommunale IVVO. We zouden op de afvalophaling enorm kunnen besparen maar er ontbreekt in dat dossier een analyse. Een goed bestuur moet dat doen. We verbinden ons voor een periode van maar liefst achttien jaar. Wat alles behalve democratisch is. Zo’n lange periode willen we niet. Bepaalde gemeenten twijfelen over sommige intercommunales en stappen over naar een andere intercommunale of de privé. Gent, Middelkerke en Opglabbeek deden dat.”

Gewezen schepen Johan Demonie (#Team 8980) vertegenwoordigde de gemeente Zonnebeke in de vorige legislatuur zes jaar bij Mirom en verdedigde de intercommunale. “We zitten daar in heel goede handen”, aldus Johan Demonie. “In andere gemeenten betaalt men veel meer voor de afvalophaling.”

Het kwam tot een lange discussie. “Misschien is Mirom wel goed maar toon het aan met cijfers”, aldus Koen Descheemaeker. “Kies niet voor de postjes in een intercommunale maar maak het goedkoper voor de burger.”

De fractieleider vroeg tevergeefs om de stemming uit te stellen tot er vergelijkbare cijfers zijn. N-VA en Lijst Passendale stemden tegen.