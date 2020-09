N-VA eist erfgoedcommissie over de pakjesautomaat van Bpost Erik De Block

04 september 2020

15u45 0 Zonnebeke De pakjesautomaat van Bpost naast de gewezen Sint-Lucasschool in Zonnebeke blijft voor beroering zorgen. De oppositiepartij N-VA wil een andere plaats en vraagt om dringend de erfgoedcommissie samen te roepen. “Er is evenwel een probleem want dit bestuur heeft nog geen erfgoedcommissie geïnstalleerd”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker.

“Onze dorpskern bestaat uit een beschermde kerk, een beschermde pastoriewoning, een erfgoedkundig zeer waardevol gemeentehuis en de Sint-Lucasschool. Daar middenin een opzichtige pakjesautomaat plaatsen tart werkelijk elke verbeelding. Esthetiek en respect voor erfgoed is duidelijk niet aan dit bestuur besteed. We eisen de oprichting van een erfgoedcommissie en gaan dat agenderen op de komende gemeenteraad.”

Los van de politieke discussie: de pakjesautomaten zijn echt wel een succes aan het worden. “In heel het land staan er ondertussen al zo’n 300 pakjesautomaten en er komen er elke week twee bij”, reageert woordvoerder Barbara Van Speybroeck van Bpost.

“In de meeste gemeenten verloopt dat probleemloos en feilloos. We werken hiervoor heel goed samen met de gemeenten, onze partners in het verhaal. Zo’n automaat biedt heel wat voordelen. Zo is er onder meer minder druk op de mobiliteit. Over de afmetingen van zo’n automaat wordt er altijd duidelijk gecommuniceerd met de betrokken gemeente. Er zijn verschillende afmetingen. Voor de plaatsing is er een vergunning nodig en de gemeenten zijn verantwoordelijk om die aan te vragen.