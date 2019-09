N-VA dient klacht in tegen burgemeester over verlenging samenwerking met afvalintercommunale Mirom Redactie

26 september 2019

16u23 24 Zonnebeke Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) heeft bij de gouverneur klacht ingediend tegen burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). Aanleiding is de verlenging van de aansluiting bij afvalintercommunale Mirom voor achttien jaar.

N-VA vindt het niet kunnen dat er geen prijzen zijn opgevraagd bij andere intercommunales of particuliere afvalverwerkers om te vergelijken. “De manier waarop de beslissing tot stand is gekomen, vinden we gebrekkig, onzorgvuldig en misleidend. Het raakt daarmee de wettigheid van de beslissing”, vindt de fractieleider.

“De burgemeester heeft twee keer gelogen toen hij verklaarde dat het schepencollege analyses had uitgevoerd. De algemeen directeur heeft me schriftelijk bevestigd dat het schepencollege noch over analyses noch over cijfermateriaal beschikt. Zonder enige voorbereiding wordt een samenwerking met Mirom aangegaan voor achttien jaar. De komende legislaturen worden hierdoor vastgezet, terwijl de burgemeester valselijk verklaart dat de gemeente de cijfers bekeken heeft. Gelukkig zijn er sinds dit jaar geluidsopnames die bewijzen dat de burgemeester liegt.”

N-VA vraagt de gouverneur om het agendapunt onwettig te verklaren en te vernietigen, zodat het dossier opnieuw aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden.

