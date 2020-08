N-VA betreurt dat gemeente niet kiest voor een hemelwaterplan: “Hierdoor wordt iedereen opgezadeld met problemen en hoge kosten” Erik De Block

09 augustus 2020

09u56 0 Zonnebeke Oppositiepartij N-VA betreurt dat de gemeente Zonnebeke niet kiest voor een hemelwaterplan. Zo’n plan moet een oplossing bieden voor zowel droogtes als overstromingen die ons meer en meer zullen teisteren.

Lichtervelde was ruim drie jaar geleden de eerste gemeente met zo’n hemelwaterplan. Op dit moment hebben nog maar 18 Vlaamse gemeentes zo’n plan. Het is een visie over waar en hoe we het hemelwater, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, ter plaatse kunnen houden, laten ïnfiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren.

“Volgens Aquafin zullen overstromingen uit de riolering dubbel zo veel voorkomen tegen 2030, tot zelfs vijfmaal in 2050”, zegt fractieleider Koen Descheemaeker. “Oplossingen kunnen liggen in een hemelwaterplan, dat zowel voor overstromingen als voor droogtes de specifieke behoeften op lokaal niveau oplijst. Een hemelwaterplan laat een gemeente de mogelijkheden bekijken hoe het hemelwater kan vastgehouden worden, bijvoorbeeld in bufferzones om gebruikt te worden bij droogtes of hoe het vertraagd kan afgevoerd worden om overstromingen te vermijden.”

Zonnebeke ziet het nut niet

“Veel gemeenten hebben al zo’n plan, de meesten zijn dit aan het uitwerken. Maar Zonnebeke antwoordde de Vlaamse Milieumaatschappij dat een hemelwaterplan niet nodig is”, aldus Descheemaeker. “Ze ziet er het nut niet van in. Het is hemeltergend dat Zonnebeke opnieuw bij de slechtste leerlingen van de klas hoort. Nochtans hadden we in Zonnebeke al duidelijk te kampen met serieuze overstromingen en grote watertekorten bij droogte.”

“Het is niet omdat er twee bufferbekkens werden aangelegd of dat er bij wegenwerken nieuwe rioleringen zijn aangelegd, dat een hemelwaterplan overbodig zou zijn”, vervolgt de fractieleider. “We vinden dit een gebrek aan vooruitziend beleid dat ons uiteindelijk allemaal met problemen en zware kosten zal opzadelen.”