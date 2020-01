Museumratje Maurice moet gezinnen lokken,

het Memorial Museum Passchendaele 1917 hoopt in het nieuw seizoen op zo'n 110.000 à 115.000 bezoekers

29 januari 2020

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 in het kasteeldomein in Zonnebeke gaat zaterdag weer open en hoopt in het nieuw seizoen op zo’n 110.000 à 115.000 bezoekers. Om dat doel te bereiken zijn er enkele nieuwigheden. Blikvanger is het nieuwe familievriendelijke parcours waarbij kinderen op ontdekkingstocht kunnen met Maurice, het …museumratje.

“We willen een belevingsmuseum zijn”, aldus directeur Steven Vandenbussche. “De jongste bezoekers kunnen met Lisa, haar neefje Louis en hun vriendje Maurice zelfstandig op stap doorheen het museum. Lisa en Louis bezoeken hun opa, die in het kasteel van Zonnebeke spullen uit de Eerste Wereldoorlog verzamelt.”

“Maurice neemt de kinderen met een plooikaart en een luisterspel mee op ontdekkingstocht. Onderweg voeren ze leuke opdrachten uit. Het museum biedt dit nieuwe parcours ook aan als educatief pakket voor het lager onderwijs. Er is een pakket voor twee leeftijdsgroepen van zes tot negen jaar en van negen tot twaalf jaar. Op een educatieve manier willen we de kinderen iets bijbrengen over de Eerste Wereldoorlog. Wat geen evidentie is.”

Vorig jaar waren er 125.000 bezoekers en ligt de lat nu dus weer hoog. “We mikken hiervoor vooral op gezinnen”, aldus gedelegeerd bestuurder Joachim Jonckheere. “Het mooi resultaat van vorig jaar toont aan dat het museum nog steeds relevant is om het verhaal van de Slag bij Passendale te vertellen en de vele slachtoffers te herdenken. Onze kernwaarden ‘beleving, reflectie en herdenking’ blijven richtinggevend voor onze plannen in de toekomst.”

Een andere blikvanger is het nieuwe diorama met een scene over het Belgisch leger. Het belicht de hulptroepen tijdens WOI. Het museum kon hiervoor opnieuw samenwerken met Kris Michiels, die over een uitzonderlijke privécollectie beschikt.

De nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘In goede handen’ toont hoe het museum stukken uit de collectie bewaart en beheert. “Onze collectie telt bijna zo’n 12.000 objecten”, aldus de directeur. “Een deel hiervan bevindt zich in het depot en hier op zolder.”

Het sluitstuk van het museum brengt de persoonlijke verhalen van gesneuvelde soldaten tijdens de Slag bij Passendale uit het project ‘Passchendaele Archives’. “Dit jaar brengen we het verhaal van George Frederick Warwick met persoonlijke objecten van de familie”, aldus Steven Vandenbussche. “Hij is in 1917 gesneuveld. We hebben ondertussen vierduizend persoonlijke verhalen en staan in contact met de nabestaanden. We voeren in ons kenniscentrum het historisch onderzoek.”

Tenslotte is er ook nog de nieuwe tentoonstelling ‘Voor altijd: De Commonwealth War Graves Commission’. Daarin ontdekken de bezoekers hoe de herdenkingstaak van de commissie tot stand kwam. De expo toont niet alleen aan hoe de CWGC de lichamen van de slagvelden bergt en begraaft, maar ook hoe zij de begraafplaatsen en monumenten ontwerpen en bouwen.

“Een aantal van de nieuw tentoongestelde voorwerpen verlieten voor de eerste maal ons archief in Londen om hier te worden getoond aan het grote publiek”, aldus Geert Bekaert, directeur van de Commonwealth War Graves Commission voor centraal West-Europa.