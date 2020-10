Mountainbiketocht wordt zondag zilveren jubileum coronaproof, 25 edities op de teller van de Nonnebossentocht Erik De Block

09 oktober 2020

11u22 0 Zonnebeke Wielertoeristenclub Zonnebeke organiseert zondag hun jaarlijkse mountainbiketocht coronaproof. Er staan dit weekend al maar liefst 25 edities op de teller van de Nonnebossentocht maar door het coronavirus kan het zilveren jubileum niet worden gevierd.

Dat de mountainbiketocht tijdens de coronacrisis toch plaatsvindt, is wel een straffe prestatie van de organisatoren want de meeste toertochten gaan dit jaar niet door. Er is keuze uit drie afstanden: 28, 38 en 47 kilometer. Passages aan Polygoonbos, Nonnebos, Gasthuisbossen, Kortekeer en Reutelbos zijn klassiekers. Inschrijven kon alleen vooraf online. De inschrijvingen zijn ondertussen afgesloten. Start en aankomst bevinden zich in GC De Leege Platse in Beselare. Er is vrije start tussen 7.30 uur en 12 uur

Douches en kleedkamers kunnen niet worden gebruikt. De bar is niet open. Er is ook geen bikewash.