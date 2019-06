Mountainbiketocht met Jolien Verschueren Erik De Block

17 juni 2019

Jolien Verschueren (29) wil deze winter haar comeback maken in het veldrijden. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal werd in april van vorig jaar getroffen door een hersentumor. In café d’Oude Timmerie in de Roeselarestraat heeft ze een supportersclub. Daar zal Jolien komende zaterdag deelnemen aan een mountainbiketocht. De start vindt plaats om 8.45 uur. Vooraf wordt een koffie aangeboden. De afstand bedraagt vijftig kilometer. Aansluitend is er een uitgebreide barbecue mixed grill. Met vooraf een aperitief met hapjes. Deelname kost twintig euro. Vooraf inschrijven in het café.