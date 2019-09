Motorwerkplaats brandt uit: zaakvoerder en klant bevangen door rook Hans Verbeke

03 september 2019

19u50 1

In de Vierde Regiment Karabiniersstraat in Passendale, pal in het centrum van de gemeente, is dinsdagavond rond half zes een motorwerkplaats uitgebrand. Dat gebeurde toen tijdens werkzaamheden aan een motorfiets plots een steekvlam ontstond. De zaakvoerder en een aanwezige klant probeerden nog zelf te blussen maar het vuur verspreidde zich razendsnel. De twee slaagden er wel in om twee motorfietsen uit de werkplaats te halen. Eén daarvan, een vrij unieke Ducati, liep wel ernstige schade op. Zowel de zaakvoerder als de klant raakten tijdens hun reddingspoging bevangen door de rook. Beiden werden naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Als gevolg van de brand was de Vierde Regiment Karabiniersstraat geruime tijd afgesloten voor alle verkeer.