Mondmaskers worden op 16 mei verdeeld Erik De Block

15 mei 2020

13u45 0 Zonnebeke In Zonnebeke en de deelgemeenten worden op zaterdag 16 mei de mondmaskers verdeeld. De gemeente voorziet voor iedere inwoner een herbruikbaar mondmasker waar geen filter voor nodig is.

“We hebben bewust gekozen om niet met andere gemeenten mee te doen aan een groepsaankoop”, zegt schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “We vreesden dat de levering te laat zou gebeuren. Om de verdeling vlot te laten verlopen, kunnen we rekenen op tweehonderd vrijwilligers.

Bij de apothekers liggen ondertussen ook gratis filters klaar, maar die zullen pas gebruikt kunnen worden voor de mondmaskers die in juni worden geleverd door de federale overheid. “Nu beschikken we al over tweeduizend filters”, vertelt de schepen. “De gebruiker zal zo’n filter in een zelfgemaakt of aangekocht mondmasker moeten steken.”

Bij de apothekers kunnen de filters snel en direct verdeeld worden. “We zijn hen daarvoor allemaal dankbaar”, benadrukt Meersseman. Telkens wanneer de gemeente een nieuwe levering ontvangt van de federale overheid, zal deze zo spoedig mogelijk verdeeld worden. Daarnaast zijn er ook filters beschikbaar via de sociale dienst. Ze zijn beschikbaar voor mensen die minder mobiel zijn of niet uit huis kunnen.