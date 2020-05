Minigolfterrein naast kaasmuseum gaat terug open,

“spelen in gezinsverband is vanaf maandag toegelaten” Erik De Block

03 mei 2020

09u37 0 Zonnebeke Na overleg met het gemeentebestuur van Zonnebeke gaat vanaf maandag het minigolfterrein aan de Oude Kaasmakerij in de ’s Graventafelstraat in Passendale terug open. Het was door de coronacrisis wekenlang gesloten.

Uiteraard gaat de heropening gepaard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het minigolfterrein ging bijna twee jaar geleden open. Naast het kaasmuseum is er op een oppervlakte van zevenhonderd vierkante meter een minigolfterrein. Hiervoor werd een deel van de parking ingenomen. Er zijn maar liefst achttien verschillende banen. Elke baan is voorzien van een nummer. Om de speelroute volledig af te leggen, volgen de deelnemers de voetstappen op de grond. Deelnemers zijn ruim een uur bezig. Het opzet van minigolf is om in om het minst slagen te scoren.

“Spelen in gezinsverband is vanaf maandag toegelaten”, zegt voorzitter Kris D’huysser van vzw De Oude Kaasmakerij. “Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee extra personen bovenop de mensen die onder hetzelfde dak wonen. Op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Door het doorschuiven van de ene hole naar de volgende is het mogelijk om elk kwartier te starten zonder dat er contact is met andere groepen.”

Deelname kost 3,50 euro voor kinderen en voor volwassenen 4,50 euro. Wie inschrijft, krijgt ook uitleg op papier mee. Vooraf reserveren via www.deoudekaasmakerij.be. De kaaswinkel blijft open om af te halen.