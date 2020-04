Middenin de coronacrisis op zoek naar locatie voor …Huis van Sint-Maarten, landhuis in kasteeldomein niet meer beschikbaar, “ideaal zou een leegstaande villa of ruime woning zijn, met genoeg ruimte om veel kinderen te kunnen ontvangen” Erik De Block

17 april 2020

12u24 0 Zonnebeke Het Sint-Maartenscomité en Gezinsbond in Zonnebeke richtten in november vorig jaar met veel succes het landhuis Villa Zonnedaele op het kasteeldomein in tot het Huis van Sint-Maarten. Omdat er daar workshops zullen plaatsvinden, moeten de organisatoren op zoek naar een nieuwe locatie. “Ideaal zou een leegstaande villa of ruime woning zijn, met genoeg ruimte om veel kinderen te kunnen ontvangen”, aldus Benny Chaerle van het Sint-Maartenscomité. “Vorig jaar was twee weken vooraf alles uitverkocht en hadden we 1.500 à 2.000 bezoekers.”

Het Huis van Sint-Maarten werd gekoppeld aan het nieuw Sint-Maartensbier en was vorig jaar in het prachtig kader van het kasteeldomein inderdaad een grote meevaller. Het ging bovendien om een uniek concept. Vijftien Pieten namen de kinderen mee in een theaterwandeling door het huis. Het huis van Sint-Maarten werd ingedeeld in zes kamers: de speelgoed- of pakjeskamer, de sport- of oefenkamer, de slaapkamer van Sint-Maarten, de keuken, de dans- en muziekkamer, het bureau van Sint-Maarten en de fotokamer waar Sint-Maarten alle kinderen ontving.

“Er waren voor de vier data 550 kinderen ingeschreven en reken daar dan ook nog eens de ouders bij”, vertelt Benny. “Er stonden 500 kinderen op de wachtlijst. We zijn momenteel op zoek naar alternatieven. Probleem is de ruimte. Naast het landhuis stond ook nog eens een tent van 140 vierkante meter.”

“Naar het OC Zonnerad verhuizen, kan niet want verschillende data zijn al bezet door andere activiteiten. Er zijn wat opties die worden aangeboden vanuit de gemeente. We vrezen dat die locaties niet groot genoeg gaan zijn. Door de coronacrisis kunnen we ook nergens ter plaatse afspreken. Eén van de opties is het lokaal aan De Kortekeer in Beselare maar daar zouden we extra tenten moeten huren en dat kost veel geld.”

“OC De Leege Platse en sporthal De Heksenketel in Beselare is ook niet haalbaar omdat we de locatie voor het Huis van Sint-Maarten drie weken nodig hebben. De opbouw met onder meer het inkleden en plaatsen van de meubelen is een week werk. Nadien moeten we dan ook nog alles afbreken. We hopen echt op een oplossing want we doen dit voor alle kinderen.”

Het landhuis behoort tot het patrimonium van het Autonoom Gemeentebedrijf ‘Memorial Museum Passchendaele 1917. “De raad van bestuur besliste unaniem om het landhuis dit jaar niet ter beschikking te stellen”, bevestigt gedelegeerd bestuurder Joachim Jonckheere. “We willen dit jaar de educatieve workshops van het museum verder ontwikkelen.”

“Tot vorig jaar ontvingen we hiervoor deze groepen in het kenniscentrum naast de kerk, maar daar is de ruimte zeer beperkt. Gezien de stijgende vraag van grotere groepen van 25 tot 50 deelnemers om een educatieve workshop te kunnen volgen, waren we genoodzaakt hiervoor een nieuwe ruimte te zoeken.” “We kozen voor de benedenverdieping van het landhuis Villa Zonnedaele. Het gelijkvloers wordt daarom opgefrist. Met die workshops willen we de werking van ons museum uitbreiden en moeten dat trouwens ook van de Vlaamse overheid.”

“Het Huis van Sint-Maarten zijn we zeker zeer genegen. We gaven het Sint-Maartenscomité vorig jaar mondeling mee dat het gebruik van het landhuis maar éénmalig zou zijn. Ik hoop alvast van ganser harte dat Sint-Maarten zoals elk jaar op passende wijze onze gemeente zal bezoeken.”

Wie het Sint-Maartenscomité en Gezinsbond kan helpen aan een locatie, kan contact opnemen met Benny Chaerle 0485/77.04.68