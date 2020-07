Met mondmasker op naar gemeenteraad in GC De Leege Platse Erik De Block

05 juli 2020

09u27 0 Zonnebeke Na enkele keren een digitale gemeenteraad in Zonnebeke, vindt maandagavond opnieuw een fysieke gemeenteraad plaats. Wegens corona komt de raad evenwel nog niet samen in de raadszaal van het gemeentehuis. Om het veilig te houden gaat de gemeenteraad door in GC De Leege Platse in Beselare.

Er zijn hierbij ook enkele maatregelen voorzien. Bij het binnenkomen via de hoofdingang aan de kant van de sporthal, moet iedereen een mondmasker dragen. De gemeenteraad vangt aan om 20 uur. Het publiek is welkom vanaf 19.45 uur. Iedereen krijgt een veilige plaats toegewezen en als iedereen op zijn plaats zit, mag het mondmasker af.

Omdat iedereen anderhalve meter afstand moet kunnen houden, zijn er 40 plaatsen voorzien. In het kader van contact tracing, wordt de naam en het telefoonnummer van de aanwezigen genoteerd. Er is een verplicht te volgen circulatieplan. Per zitplaats is er een flesje water voorzien. Daarna is er geen extra catering meer. Wie tijdens de zitting rondloopt om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, moet een mondmasker dragen.

Wie niet wenst te komen, kan natuurlijk ook de gemeenteraad volgen via de livestream op de website van de gemeente.