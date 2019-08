Met een selfie op Bezemrock 4 Kids kinderfiets winnen Erik De Block

09 augustus 2019

17u42 0 Zonnebeke Zaterdagnamiddag organiseert vzw den Bezem in Beselare de tweede editie van het gratis kinderfestival Bezemrock 4 Kids.

Dit terug in samenwerking met de jeugddienst van Zonnebeke. De toegang is gratis. “Graag hadden wij ook nog een speciale oproep gedaan”, zegt Dries Opsomer. “Op verschillende verdeelpunten waren er kindertekening te vinden. Kleur deze in, neem een selfie met de tekening aan de gevel en win een kinderfiets ter waarde van maar liefst 400 euro. Die fiets wordt geschonken door Dieter Vercaemer van D Cycles in Geluwe.”

“Na alle lovende reacties na de eerste editie, waren we dolenthousiast om een tweede editie te organiseren. Vorig jaar hadden we als doel een leuke kindernamiddag te organiseren, één waar niet alleen de kinderen zich kunnen op uitleven, maar waar ook de ouders zich kunnen ontspannen. De eerste editie werd dan ook een topeditie met meer dan 700 kinderen en 500 volwassenen.