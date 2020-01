Memorial Museum Passchendaele 1917 verwelkomt meer dan 125.000 bezoekers Erik De Block

02 januari 2020

09u40 8 Zonnebeke Het Memorial Museum Passchendaele 1917 in het kasteeldomein mocht het afgelopen jaar meer dan 125.000 bezoekers ontvangen. “Onze prognose was 120.000 bezoekers, we zitten er dus aardig boven”, glundert schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980).

“Het was afwachten wat het eerste jaar na de herdenkingsperiode ‘100 jaar Groote Oorlog’ - toen we 155.000 bezoekers over de vloer kregen - zou brengen. Nu is het afwachten wat de gevolgen zullen zijn door de Brexit. We zullen nog sterker inzetten op individuele bezoekers om het eventueel verlies aan Britse toeristen te compenseren”, gaat Jonckheere verder.

“We hebben gekozen om het historisch verhaal van het museum te actualiseren en waar mogelijk te verbreden. Naast investeren in de eigen collectie gaan we ook het landschap als erfgoedobject meenemen in het verhaal van het museum. Met ‘Zonnebeke Herrijst’ lanceren we een nieuwe themawandeling over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast openen we in de Onze-Lieve-Vrouwkerk een tentoonstelling rond modernisme. Op zoek naar extra inkomen gaan we een lidmaatschap Memorial Museum Passchendaele 1917 invoeren.”

Het museum is gesloten tot 1 februari.