Memorial Museum Passchendaele 1917 opent maandag weer de deuren

Erik De Block

15 mei 2020

11u53 0 Zonnebeke Het Memorial Museum Passchendaele 1917 in het kasteeldomein van Zonnebeke opent op maandag 18 mei weer de deuren. Er zijn wel enkele maatregelen voor een veilig museumbezoek.

Voorlopig mogen alleen gezinnen het museum bezoeken of bezoekers met iemand uit hun bubbel. “De veiligheid van onze bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en collectie staat centraal”, zegt directeur Steven Vandenbussche.

Koop je tickets bij voorkeur online en betalen in het museum of de museumshop doe je het liefst elektronisch. Hou ook anderhalve meter afstand en volg het eenrichtingsverkeer aan de hand van pijlen in het museum. “Het museum ziet ook toe op een goede handhygiëne van medewerkers en bezoekers”, gaat de directeur verder. “Tijdens de coronacrisis zijn we ook begonnen met een webshop met heel wat historische publicaties, wandel- en fietsroutes en gadgets. Kopers kunnen hun aankoop op een veilige manier in het museum ophalen of thuis laten leveren.” Meer info op www.passchendaele.be.