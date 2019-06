Medestichter van Heksenstoet overleden Erik De Block

19 juni 2019

17u23 0 Zonnebeke In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is André Vandenameele (95) uit Ieper gestorven. Hij was zestig jaar geleden medestichter van de Heksenstoet in Beselare.

André was weduwnaar van Lea Dejonckheere en de levensgezel van Ginette Riquiere. Hij was de vader van een zoon Marc. Daarnaast had hij ook drie kleinkinderen. Hij was gefascineerd door de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het was zijn passie om archieven en andere documenten te raadplegen. Samen met Dirk Decuypere uit Geluwe schreef André twee boeken over de Tweede Wereldoorlog.

Hij was verder ondervoorzitter van Imosphinx, een internationale oud-strijders- en weerstandersvereniging die hij vijftig jaar geleden oprichtte. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper op zaterdag 22 juni om 10 uur.