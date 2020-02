Mecanicien en zelfstandige bestellen machineonderdelen op naam van Pasfrost en verkopen die door: zeven maanden cel voor heling en oplichting Christophe Maertens

17 februari 2020

15u21 0 Zonnebeke De rechtbank van Ieper heeft een mecanicien en de zaakvoerder van een bedrijf uit Kruishoutem veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel en een boete. De twee stonden terecht voor oplichting. Ze bestelden machineonderdelen op naam van diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost in Passendale en verkochten die door. Het bedrijf vroeg een schadevergoeding van 1.250.000 euro, maar de rechtbank kon zich daar niet in vinden.

E.L. (43), een Belg die in Frankrijk woont, en P.D.R. (32), de zaakvoerder van het bedrijf uit Kruishoutem hebben sinds 1 april 2015 het bedrijf Pasfrost opgelicht. Een leverancier van onderdelen bond de kat de bel aan. Hij vond het vreemd dat Pasfrost plots machineonderdelen begon te bestellen die het daarvoor nooit nodig had. Pasfrost schakelde een privédetective in en die achterhaalde dat mecanicien E.L. de onderdelen kocht in naam van Pasfrost, die zelf ging ophalen en afleverde bij het bedrijf in Kruishoutem. De man was al zestien jaar in dienst bij het bedrijf. Hij bestelde wisselstukken voor machines en hield zich bezig met het onderhoud van het machinepark. De werknemer genoot een blind vertrouwen bij zijn werkgever. Toen de feiten aan het licht kwamen, werd hij meteen ontslagen.

Naïef

De twee mannen hebben even in voorarrest gezeten. Meester Christine Onraet pleitte dat haar cliënt E.L. naïef was geweest. Zo zou P.D.R. de mecanicien hebben wijsgemaakt dat de goederen bedoeld waren voor diens stock. Daardoor kon hij altijd snel stukken vervangen bij herstellingen bij Pasfrost. “Mijn cliënt geloofde dat”, zei de raadsman. “Hij verrijkte er zich niet mee, want hij kreeg wat diesel en een gratis telefoon voor de levering van de goederen. Hij heeft zijn carrière op het spel gezet voor iemand anders.”

De verdediging van P.D.R. speelde het op de procedure. “We willen ons graag verdedigen, maar we moeten dan weten over welke facturen het gaat, wat we nu niet weten. Het dossier is niet duidelijk.”

Geen concrete begroting

De rechter veroordeelde de mecanicien tot een celstraf van zeven maanden met uitstel en een boete van 1.500 euro, de helft met uitstel, voor loondiefstal en heling. Het deel dat de man in voorarrest zat, wordt als effectief beschouwd. Zaakvoeder P.D.R kreeg dezelfde straf, maar dan voor heling en oplichting. Zijn firma kreeg een boete van 4.200 euro, de helft met uitstel.

Pasfrost stelde zich bij het proces burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 1.250.000 euro. De rechtbank ging echter niet in op die vordering. Ten eerste bleek de periode waarin de feiten zich voordeden korter dan Pasfrost beweerde. Het bedrijf legde ook geen concrete begroting van de geleden schade voor en onvoldoende stukken om de schade te bewijzen. Van de rechtbank kreeg het bedrijf een voorlopige schadevergoeding van één euro. Pasfrost zal zijn huiswerk opnieuw moeten doen, wil het een hogere schadevergoeding krijgen.