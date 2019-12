Mecanicien bestelt voor 1.250.000 euro aan onderdelen op naam van Pasfrost en sluist die door naar ander bedrijf Christophe Maertens

20 december 2019

11u21 0 Zonnebeke Diepvriesgroenten Pasfrost uit Passendale vraagt in de rechtbank van Ieper een schadevergoeding van 1.250.000 euro. Een mecanicien zou onderdelen doorgesluisd hebben naar een bedrijf in Kruishoutem.

Voor de rechter van Ieper verschenen de Fransman E.L. (43) en zaakvoerder P.D.R. (32) van het bedrijf uit Kruishoutem. De twee worden ervan verdacht onderdelen van het bedrijf Pasfrost te hebben gestolen. De goederen werden besteld op naam van Pasfrost, maar kwamen terecht in de stock van het bedrijf in Kruishoutem.

Ontslagen

Een leverancier van onderdelen vond het vreemd dat Pasfrost plots goederen begon te bestellen die het eerder nog nooit nodig had gehad. Pasfrost schakelde daarop een privédetective in. Die achterhaalde dat de mecanicien de onderdelen kocht, die ging ophalen en afleverde bij het bedrijf in Kruishoutem. E.L. werkte ondertussen al zestien jaar voor Pasfrost en had daar een vertrouwensfunctie opgebouwd. De man werd na de feiten ontslagen.

Facturen

E.L. en P.D.R. moeten zich nu verantwoorden op de rechtbank voor oplichting, diefstal en het gebruik van valse documenten. Ze riskeren beiden een straf met uitstel. Beiden zaten al even in voorarrest. Volgens de advocaat van E.L. is haar cliënt een beetje naïef geweest. Zo zou P.D.R. de mecanicien hebben gezegd dat het beter zou zijn mocht hij onderdelen voor machines van Pasfrost in zijn voorraad hebben, dan zou hij er altijd snel herstellingen kunnen doen. “Mijn cliënt geloofde dat. Hij verrijkte er zich niet mee, want hij kreeg wat diesel en een gratis telefoon voor het leveren van de goederen. Die man heeft zijn carrière op het spel gezet voor iemand anders.”

De verdediging van P.D.R. speelde het op procedure. “We willen ons graag verdedigen, maar we moeten dan wel weten over welke facturen het gaat, maar dat is niet duidelijk in het dossier.” Beide beklaagden ontkennen dat er sprake is van oplichting. Vonnis op 20 januari.