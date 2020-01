Mathieu van der Poel komt naar de Kasteelcross: “Overal waar hij start, daagt de grote massa op” Erik De Block

10 januari 2020

11u11 0 Zonnebeke Wereldkampioen Mathieu van der Poel wordt de topper van de Kasteelcross op zaterdag 25 januari in Zonnebeke. “Hoeveel startgeld we moeten betalen, houden we liever intern”, zegt secretaris Kurt Debuysere van de organiserende Wielerclub Eendracht maakt Macht.

De komst van Mathieu van der Poel naar het parcours in het kasteeldomein hing al enkele weken in de lucht. In de media gaf hij eind december zelf aan graag de Kasteelcross te rijden. De komst van de wereldkampioen moet de kaartenverkoop ongetwijfeld een boost geven. “Mathieu Van der Poel is een supertalent en waar hij start, heeft dat een positieve invloed op de publieke belangstelling. We hopen met zijn komst ons normaal aantal toeschouwers te bereiken. De afgelopen jaren waren dat er telkens ongeveer vijfduizend. Daarmee zijn we tevreden. In de topjaren waren het er iets meer. Dat was de periode met topper Sven Nys.”

Mathieu van der Poel won de Kasteelcross in 2016. Een jaar eerder deed Wout van Aert dat. De afgelopen twee jaar ontbraken de echt grote namen. Vorig jaar won Kevin Pauwels. Zondag rijdt de veelwinnaar het Nederlands kampioenschap en maandag start hij in Otegem. Nadien vertrekt van der Poel op stage. Na de Kasteelcross en daags nadien voor de Wereldbeker in Hoogerheide (Nederland) wordt het WK dan zijn laatste wedstrijd van het seizoen, waarna hij zich zal voorbereiden op het wegseizoen.

Wereldbeker

Uiteraard worden de weersomstandigheden voor de publieke opkomst bepalend. “Het weer speelt voor ons een grote rol”, geeft Kurt Debuysere toe. “Een van onze beste edities was toen het had gesneeuwd en daardoor het jeugdvoetbal werd afgelast. De papa’s kwamen daardoor naar de Kassteelcross.”

Vanaf komend seizoen wordt de kalender van de cyclocross in binnen- en buitenland door de herstructurering van de Wereldbeker hertekend. “We hebben ondertussen onze aanvraag voor volgend jaar al ingediend en willen het behoud van onze datum”, gaat de secretaris verder. “We zitten door al die nakende veranderingen ook nog met een vraagteken. De Kasteelcross komt weer rechtstreeks op Play Sports van Telenet. Dat contract loopt af en we moeten de onderhandelingen voor een nieuw contract nog starten.”

Kaarten in voorverkoop kosten tien euro en aan de ingang twaalf euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Kaarten zijn te verkrijgen in cafés d’Oude Timmerie, Spoorlijn 64, Gheysen Fietstechniek, bistro The Corner, goudsmid Luc Blondeel, kwaliteitsslagerij Hans (allen Zonnebeke), cafés ’t Brouwershof (Beselare), ’t Hoekske (Geluveld) en de Kaasdaele (Passendale). Meer info op www.kasteelcross.be.