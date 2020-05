Man raakt ernstig verbrand aan arm bij blussen van brandje door asfalteringswerken VHS

22 mei 2020

18u57 0 Zonnebeke Lawrence Carrein uit Geluveld moest vrijdagvoormiddag naar het ziekenhuis nadat hij gewond raakte tijdens een brand bij hem thuis, in de Waterstraat in Geluveld.

Op het platte dak van een uitbouw achteraan zijn woning was Lawrence Carrein bezig met asfalteringswerken. Daarbij vatte plots het dampscherm, een dampremmende en waterdichte folie die vermijdt dat vocht kan doordringen in isolatie, vuur. De bewoner haastte zich naar binnen en brak onmiddellijk een deel van de plafondbekleding af in de kamer onder de plaats van de brand.

Met een tuinslang bluste hij in de vrijgekomen ruimte, maar zo kwam zijn linkerhand en -voorarm ook in contact met het gloeiendhete dampscherm. De brand zelf was intussen al gedoofd. “Het dampscherm brandt snel weg, maar bezit niet genoeg kracht om ook het hout van de plafondbekleding vuur te doen vatten”, zegt Bart Pattyn van de brandweerpost Zonnebeke. Lawrence Carrein kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht.