Man gewond bij spectaculaire klap tegen elektriciteitspaal VHS

27 november 2019

22u52 0 Zonnebeke Langs de Zillebekestraat in Zandvoorde is woensdagavond een man vrij ernstig gewond geraakt toen hij met z’n auto van de weg af raakte en tegen een paal botste.

Het ongeval gebeurde rond negen uur. De man reed met zijn Citroën Xsara Picasso in de richting van Zillebeke toen hij om nog onbekende reden de controle over zijn stuur verloor. Zijn wagen begon te tollen en week uit naar de linkerkant van de weg. Daar sloeg het voertuig aan passagierszijde te pletter tegen een elektriciteitspaal die prompt afknakte. De brandweer had niet al te veel moeite om de bestuurder uit het wrak te halen. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Zillebekestraat een tijdlang plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.