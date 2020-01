Man die pestende buurman doodt, excuseert zich bij nabestaanden tijdens reconstructie Hans Verbeke & Erik De Block

22 januari 2020

19u14 22 Zonnebeke Een deel van het Boudewijnpark in Zonnebeke leek woensdag op belegerd gebied. Aanleiding was de reconstructie van de moord in augustus vorig jaar op de 72-jarige Freddy Pissonnier. Dader Pieter V. (31) stond er voor het eerst oog in oog met de nabestaanden van het slachtoffer. “Het had nooit zo mogen lopen, ik wou Freddy niet doden”, verontschuldigde hij zich.

Ze woonden nog geen jaar op de wijk Boudewijnpark, maar toch waren Pieter V. en zijn partner de fratsen van hun achterbuur Freddy Pissonnier al gauw meer dan beu. Toen de 72-jarige man nog maar eens loeiharde muziek opzette, sloegen bij V. de stoppen door. Met een mes trok hij naar de tuin van Pissonnier. Daar kwam het tot een schermutseling. Het slachtoffer incasseerde enkele messteken en stierf ter plaatse. In shock ijsbeerde V. nadien nog wat in de omgeving, maar trok toen weer naar zijn huurwoning. Daar werd hij ingerekend door de politie. Ook zijn echtgenote werd opgepakt. Zij werd al snel weer vrijgelaten, omdat ze niks met de feiten te maken had.

Werfhekkens met zwarte doeken

Iets meer dan vijf maanden na de feiten hield het gerecht woensdag een wedersamenstelling van de feiten. Een deel van het Boudewijnpark werd ’s voormiddags al afgesloten, alleen bewoners en de postbode mochten er nog in. Voor de huurwoning van Pieter V. werd een grote ruimte afgebakend met werfhekkens, bekleed met zwarte doeken. Dat was ook het geval aan de woning van het slachtoffer. Bedoeling was om de reconstructie in alle rust te laten verlopen, zonder pottenkijkers.

Confrontatie met nabestaanden

Pieter V. werd kort voor 14 uur in een anoniem politievoertuig ter plaatse gebracht. De man was nerveus want ook dochter Yana en zoon Yoni, de kinderen Freddy Pissonnier, stonden er op om de reconstructie van nabij te volgen. V., die naar eigen zeggen veel spijt heeft van zijn daden, moest hun blikken trotseren toen hij aan de onderzoeksrechter, magistraten, speurders, advocaten en tal van andere mensen toonde wat zich die fatale avond heeft afgespeeld. De man werkte goed mee, al bleek uit zijn houding bij momenten een soort gelatenheid.

“Dit heb ik niet gewild”

Aan het einde van de reconstructie richtte hij zich kort tot de nabestaanden van zijn slachtoffer. “Het was niet mijn bedoeling om Freddy te doden. De overlast moest stoppen, dat was alles. Maar de situatie escaleerde. Dit had nooit zo mogen aflopen. Daarom wil ik me verontschuldigen.” De familie van Freddy reageerde nauwelijks op de woorden van de 31-jarige man, die onmiddellijk na de feiten al volledige bekentenissen aflegde. Iets over half vier was de wedersamenstelling afgelopen en vertrok het hele gezelschap weer. Politiemensen die al urenlang buiten stonden te koukleumen, konden zich eindelijk weer wat opwarmen. Werklui gingen aan de slag om de werfhekkens weer weg te nemen. De rust keerde terug in het Boudewijnpark.