Man die buurman doodstak, blijft in de cel VHS

06 september 2019

19u19 0 Zonnebeke Pieter V. moet een maand langer in de cel blijven. De 30-jarige Zonnebekenaar vermoordde een maand geleden zijn overbuur omdat die urenlang luide muziek speelde in zijn tuin.

Het drama gebeurde op 8 augustus in het Boudewijnpark, een wijk in Zonnebeke. Het was warm en vrijgezel Freddy Pissonnier (72) zat opnieuw urenlang luide muziek te spelen in zijn tuin. Pieter V., die met zijn vrouw een half jaar geleden in de wijk was komen wonen, kon het lawaai niet appreciëren. De man was woedend toen hij naar de tuin van Pissonnier trok en had een mes bij. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie tussen de twee. Op een bepaald moment haalde Pieter V. uit met het mes. Het slachtoffer overleed ter plekke. De dader belde zelf de politie. Ook zijn vrouw werd opgepakt voor ondervraging. Toen bleek dat ze niks met de feiten te maken had, werd ze weer vrijgelaten.