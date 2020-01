Man die buurman doodde, moet twee maanden langer in de cel blijven VHS

25 januari 2020

17u33 0 Zonnebeke Pieter V., de 31-jarige man die afgelopen zomer op de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke zijn buurman Freddy Pissonnier (72) om het leven bracht, moet twee maanden langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van Ieper beslist.

Het onderzoek naar de feiten is nog niet afgerond. Zo moet de informatie die afgelopen woensdag werd verzameld tijdens de reconstructie, nog bestudeerd worden. De wedersamenstelling werd overigens helemaal gefilmd, om geen informatie verloren te laten gaan. V. toonde er in een afgeschermde omgeving hoe hij midden augustus vorig jaar door het lint ging omdat zijn achterbuurman buiten nog maar eens luide muziek speelde. Hij zocht de man, die volgens omwonenden jarenlang voor overlast zorgde in de wijk, op. Het kwam tot een confrontatie waarbij V. uiteindelijk zijn slachtoffer verschillende keren stak met een mes. Freddy Pissonnier overleed ter plaatse.