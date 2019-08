Man die buur doodstak, heeft veel spijt: “Ik ben door het lint gegaan” VHS

13 augustus 2019

18u35 2 Zonnebeke Pieter V. (30), die in de cel zit voor moord op zijn buurman Freddy Pissonnier (72) in Zonnebeke, moet een maand langer in de cel blijven. Volgens zijn advocaat heeft de man veel spijt. “Hij handelde in een opwelling”, klinkt het.

Het onderzoek naar de feiten in het Boudewijnpark in Zonnebeke is nog vrij pril. V. en zijn echtgenote konden het niet verkroppen dat Freddy Pissonnier weer urenlang luide muziek draaide in zijn tuin. “In een opwelling trok mijn cliënt naar de woning van het slachtoffer, met het gekende resultaat”, zegt advocaat Randall Huysentruyt. Pieter V. belde nadien zelf de politie. Zijn echtgenote, die aanvankelijk ook werd opgepakt, was niet bij de feiten aanwezig.