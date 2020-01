Makerspace in garage van de gemeentelijke basisschool, samenkomen om wat te maken, te innoveren, te inspireren, kennis te delen en van elkaar te leren Erik De Block

27 januari 2020

15u08 0 Zonnebeke In de garage van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Geluveld ging Maketma open, een makerspace. Het gaat om een werkplaats die ruimte biedt voor makers, hobbyisten en geïnteresseerden om samen te komen, wat te maken, te innoveren, te inspireren, kennis te delen en van elkaar te leren.

“Vrijwilligers zijn steeds paraat om de bezoekers te helpen om technieken aan te leren”, zegt Ward Houdendycke. “Dit doen we aan de hand van workshops of individuele begeleiding. Jong en oud kan bij ons terecht om zich creatief uit te leven. In de makerspace bieden we daarvoor de tools, skills en kennis aan om dit te doen. Zo hebben we onder meer een aantal 3D-printers, pc’s, een vinyl- en stickersnijder en een warmtepers ter beschikking in ons lab. Zo maakten we ook reuze game-console.”

“Iedereen kan bij ons terecht om iets te printen met een 3D-printer, een t-shirt te personaliseren, een sticker te maken en nog zoveel meer. Tijdens openlab-momenten gaan de bezoekers onder begeleiding van de vrijwilligers kunnen werken aan de machines en hierover vragen stellen. Ik denk dat we uniek zijn in de regio. We zijn alvast het gemeentebestuur van Zonnebeke en basisschool De Regenboog dankbaar.

Naast Ward Houdendycke zijn de andere initiatiefnemers Henri Schollier, Ward Ramon, Harald Denolf, Koen Winne en Florian Parret. “Maandelijks zal er ook één workshop plaatsvinden, waar we gericht iets willen maken zoals bijvoorbeeld het bedrukken van een t-shirt of het maken van een 3D-print”, vertelt Ward.

Volgende afspraak is op zaterdag 8 februari voor een workshop van 14 tot 17 uur in de Oude Zandvoordestraat. De uitdaging wordt dan het maken van een ontwerp en 3D print van je eigen sleutelhanger. “Onze makers leggen uit wat 3D printen is, waar je de nodige info vind en hoe je er aan begint”, vertelt Ward. “We ontwerpen samen een sleutelhanger van begin tot einde, met je naam, een logo of een idee die je zelf meebrengt.”

“Eenmaal deze ontworpen is, printen we de sleutelhanger uit en kunnen deelnemers hun eigen creatie direct aan hun sleutels hangen. Als er tijd over is, kunnen we helpen met verdere info en een antwoord geven over vragen over 3D printen of gewoon nog een ontwerp dat de deelnemers al wilden maken.”

Meer info op www.maketma.be