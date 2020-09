Ludovic Sieuw en SC Zonnebeke vieren debuut in eerste provinciale in stijl: “Druk is meteen van de ketel” Piet Balcaen

15 september 2020

08u12 0 Zonnebeke De generale repetitie van SC Zonnebeke, een met 1-4 verloren thuismatch tegen FC Poperinge, ging compleet de mist in. De ploeg van Ludovic Sieuw begon dan ook met twijfels aan de competitie in eerste provinciale. Twijfels die tijdens de competitieopener tegen VV Koksijde-Oostduinkerke de kop werden ingedrukt. Zonnebeke boekte een sensationele 5-1-zege. Kan tellen als binnenkomer in de hoogste provinciale reeks.

“Het werden niet eens overdreven 5-1-eindcijfers”, aldus Ludovic Sieuw. “Na al kansen voor Tom Hillewaere en Timon Logie deelde Brogniez ons bij de eerste bezoekende tegenstoot een tik uit, toen hij vijf man in de wind zette en een wereldpot scoorde. Een tik waarvan we gelukkig snel herstelden. En later profiteerde Knockaert van dom bezoekend balverlies om de bordjes opnieuw in evenwicht te brengen. Daarna volgden twintig dolle minuten waarin Tom Hillewaere, na een collectieve aanval en voorzet van Debeer, Timon Logie met een individuele actie en Demedts, na een vrijschop van Crombez, voor een 4-1-ruststand zorgden. Na de pauze ging Koksijde op zoek naar de 4-2, maar we sloegen aan de overzijde na een snelle omschakeling een vijfde keer toe. Tom Hillewaere kopte een corner van Crombez tegen de touwen en legde de eindcijfers vast.”

Niet tegen Jan, Pier en Pol

“Of onze tegenstander ons na de thuisnederlaag in de slotmatch van de voorbereiding tegen tweedeprovincialer Poperinge, heeft onderschat? Het had er alle schijn van. Feit is dat we niet tegen Jan, Pier en Pol speelden, maar wel tegen jongens als Jérémy Brogniez, Darius Hillewaere en Karel Ternier. Jongens die hun strepen in het nationaal voetbal al verdienden”, gaat Sieuw voort. “De winst tegen Koksijde-Oostduinkerke moet ons een vertrouwensboost geeft. De druk is meteen van de ketel. Sommige nieuwkomers moeten vaak weken wachten op een eerste zege. Wij boekten die meteen in onze debuutmatch.”

“We voetballen eigenlijk sneller dan verwacht in de hoogste provinciale reeks. Als ik de vergelijking maak met andere teams, dan hoort onze jeugdwerking, met 23 jeugdploegen, zeker thuis in eerste provinciale. Onze accommodatie moet nu nog volgen. We beseffen dat die accommodatie op dit moment eerste provinciale onwaardig is. Onze club is samen met de gemeente Zonnebeke keihard aan het werken om ook op dat vlak stappen voorwaarts te zetten. Vanaf volgend jaar zal hier bijvoorbeeld een kunstgrasveld worden aangelegd. Op die manier kunnen we voort werken aan de toekomst van de club”, aldus de Wervikaan, die niet alleen bij Zonnebeke, maar ook bij Ploegsteert sportieve successen boekte. “Zeven jaar geleden werd ik trainer van Ploegsteert, toen nog acterend in vierde provinciale. Ik pakte meteen de titel. Drie jaar later bereiken we met Ploegsteert de eindronde die ik, omwille van mijn overstap naar Zonnebeke, niet mocht afwerken van het bestuur. Een vertrek langs de grote poort werd me in Ploegsteert niet gegund.”

Behoud als ambitie

“In mijn eerste seizoen bij tweedeprovincialer Zonnebeke dwongen we op de slotspeeldag het behoud af. Vorig seizoen speelden we de top. Iets wat we ook dit seizoen in tweede provinciale wilden doen. Maar het stopzetten van de competitie ingevolge de coronacrisis leidde een vroegtijdige promotie naar eerste provinciale in. We ambiëren dit seizoen het behoud. De weg naar dat behoud is nog lang. De 5-1-zege tegen Koksijde biedt geen garantie op een volgend succes. We mogen niet gaan zweven, maar moeten onze voeten op de grond houden.”