Lotto-miljonair in shop ’t Rondpunt, winnaar Quick Pick wacht liefst achttien weken om zich bekend te maken. “Hij wou het allemaal eerst even laten bezinken” Erik De Block

28 juni 2019

16u20 2 Zonnebeke Begin januari won een klant in shop en krantenwinkel ’t Rond Punt langsheen de drukke Menenstraat in Geluveld met de Lotto maar liefst 1.004.851,60 euro. Opmerkelijk is alvast dat de winnaar maar liefst achttien weken wachtte om zich bekend te maken bij de Nationale Loterij in Brussel. “De nieuwe miljonair is een 45-plusser uit West-Vlaanderen”, aldus Caroline Vangoidsenhoven van de Nationale Loterij.

Een winnend Lottoformulier blijft twintig weken geldig. Op 9 januari viel de winnaar in de prijzen. De cijfers liet hij aan het toeval over door twee combinaties met Quick Pick te spelen in ’t Rondpunt, vlak naast het groot benzinestation op de drukke rotonde langs de N8.

“De eerste reactie van onze winnaar was er één vol ongeloof”, aldus Caroline Vangoidsenhoven die symbolisch aan de uitbaatster de cheque kwam overhandigen. “Maar hij reageerde zeer rustig op zijn winst en wou het allemaal eerst even laten bezinken voordat hij zijn winnend ticket bij ons verzilverde. Dit deed hij pas vier maanden na de trekking.”

“De geluksvogel speelt regelmatig met Lotto, soms op woensdag, soms op zaterdag. De kans was dus vrij groot dat hij op een dag zou winnen. Zelfs nu hij de Jackpot heeft gewonnen, met meer dan 1 miljoen euro, denkt hij helemaal nog niet aan stoppen en blijft zijn geluk beproeven met Lotto.”

De winnaar wenst anoniem te blijven. “Onze gloednieuwe miljonair kan zich nu ten volle op zijn passie storten: motorrijden”, aldus. “Na de inspanning, komt de ontspanning en geniet deze Bourgondiër van zijn lievelingsgerecht: een goede steak met frietjes. Met zijn winst wil hij ook reizen, zoals de meeste Lotto-winnaars.”

Je kan Lotto spelen door zelf je nummers te kiezen en aan te kruisen op een spelformulier, maar je kan ook spelen via Quick Pick. In dat geval bepaalt de computer van de Nationale Loterij een willekeurige spelcombinatie. Vermits de kersverse miljonair anoniem wenst te blijven, is het uiteraard gissen om wie het zou kunnen gaan. “Ik weet het zelf niet”, aldus uitbaatster Annie Bruwier. “Het kan even goed iemand zijn die ver van hier woont en als passant hier stopte. Het kan bijvoorbeeld iemand zijn die bij de buren kwam tanken. Er zijn klanten die blijven kiezen voor het invullen van het vaste nummers. Bijvoorbeeld met een link naar verjaardagen. Dat is zowel bij jong als oud het geval. Andere klanten kiezen dan voor een Quick Pick.”

Gewezen cafébazin Annie Bruwier opende ’t Rondpunt ondertussen zes jaar geleden. In Wevelgem baatte ze twintig jaar een café uit. Met vrachtwagenchauffeur Chris Carette begon ze daarna een nieuw leven. Eerst woonden zee in Lo. In september 2007 kochten Chris en Annie dan een woning in de Menenstraat. “Chris bracht me op het idee om hier met een kleine winkel te starten”, vertelt Annie. “Uiteindelijk werd het hier ook Lotto-depot en mag ik alle producten van de Nationale Loterij verkopen. Niet zonder succes alvast. En nu maar hopen dat er nog meer klanten Lotto komen spelen. Een Lotto-miljonair hebben, is alvast mooi meegenomen.”