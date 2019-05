Ladies Night Out in d’Oude Timmerie Erik De Block

23 mei 2019

10u54 0

Op het terras en in de tuin van café-feestzaal d’Oude Timmerie in de Roeselarestraat vindt op vrijdag 24 mei om 20 uur een Ladies Night Out plaats. Er zullen talrijke standhouders van de partij zijn en er zijn ook prijzen te winnen. De toegang is gratis en voor iedereen staat er een welkomstdrankje klaar en ook een foodtruck.