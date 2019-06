Komt er een Lokaal Dienstencentrum in de Berten Pilstraat? Erik De Block

26 juni 2019

16u29 0 Zonnebeke Het schepencollege van Zonnebeke heeft plannen om een leegstaande woning in de Berten Pilstraat in te richten als een Lokaal Dienstencentrum (LDC). De vroegere directeurswoning bevindt zich naast de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem en is eigendom van de gemeente. Bijna vier jaar geleden was het de bedoeling om daar een groot gezin asielzoekers onderdak te bieden. Nu gaat het dus een heel andere richting uit.

“Dat is momenteel in onderzoek”, aldus schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980) op de gemeenteraad. “Het is in een vrij prille beginfase. In het Lokaal Dienstencentrum zouden eventueel andere sociale partners zich in een kantoor kunnen vestigen. Het kan zijn dat we bepaalde diensten die zich nu in het gemeentehuis bevinden naar het LDC gaan verhuizen. We gaan dat de komende maanden verder bekijken. Er is een budget van 100.000 euro voor opknapwerk om het gebouw toegankelijk te maken.”

“Kiezen we inderdaad voor een Lokaal Dienstencentrum dan zijn daarbij de woonzorgcentra in Zonnebeke en Passendale belangrijke partners. Ze organiseren reeds verschillende activiteiten. Inwoners van bijvoorbeeld Zonnebeke en Beselare moeten hiervoor nu naar Passendale. Het is de bedoeling dat er in elke deelgemeente een antennepunt van het LDC komt. Het tweewekelijks dorpsrestaurant in Geluveld zouden we eventueel ook in Beselare kunnen voorzien.”