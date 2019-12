Klanten café ’t Hoekske fietsen vijftig uur, of de afstand naar Lapland Erik De Block

20 december 2019

14u55 2 Zonnebeke In café ’t Hoekske in de Menenstraat in Geluveld fietsten de klanten dit weekend vijftig uur aan een stuk, of de afstand naar Lapland. “Tijdens de tweede editie van Café Cross kan iedereen komen meefietsen op rollen”, zegt cafébaas Milan Salomez.

“Bedoeling is in het café vijftig uur non-stop te fietsen tot we in Lapland aankomen. We hebben 2.800 kilometer af te leggen.” De deelnemers beginnen er vrijdag 20 december om 17 uur aan.

Deelnemen kost vier euro. Vorig jaar was de eerste editie van Café Cross op loopbanden een groot succes, nu wordt het dus fietsen. En er is nog meer, zoals een kerstmarkt, penaltycup, karaoke, kerstontbijt (volzet), kerstfuif en volksspelen. De opbrengst gaat opnieuw naar een goed doel. De organisatoren kozen voor Mariënstede in Dadizele, waar mensen met een beperking wonen en werken.