Klaas Delrue geeft twee intieme concerts in GC De Leege Platse







Erik De Block

10 september 2020

11u26 0 Zonnebeke Frontman Klaas Delrue van het bekende Yevgueni treedt komende zaterdag in GC De Leege Platse in Beselare twee keer op om 17 en 20 uur. Om coronaproof voldoende afstand te kunnen garanderen, is de capaciteit beperkt tot 65 plaatsen.

Yevgueni bestaat twintig jaar maar door corona draaide het grote feestjaar helemaal anders uit. Solo laat Klaas Delrue tijdens het intiem optreden de allerkleinste kant van zijn repertoire en de singer-songwriter in zichzelf zien. Alleen met zijn gitaar brengt hij vertrouwde liedjes in hun oerversie, zoals ze ooit op een studentenkot in Leuven of een zolderkamer in Mechelen moeten hebben geklonken toen ze werden geschreven. Tussendoor is er ook af en toe een Frans chanson te horen. De in Rekkem opgegroeide Klaas Delrue vertelt het publiek ook waar ideeën voor songs zoal vandaan (kunnen) komen.

Tickets kosten vijftien euro en zijn te koop via mijn.zonnebeke.net.