Kinderopvang ’t Bondgenootje gesloten nadat begeleidster positief test op corona Erik De Block

16 juli 2020

18u36 0 Zonnebeke Omdat een begeleidster positief heeft getest op het coronavirus, is buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje in Zonnebeke gesloten.

De begeleidster is thuis in ziekteverlof. De kinderopvang nam contact op met de arts van Kind en Gezin. Er is meteen een contactonderzoek gestart en de begeleidsters uit de getroffen locatie zijn getest. De kinderen en de medewerkers die tot de bubbel uit de lagere school behoren en begeleid werden door de besmette medewerker, worden veertien dagen in quarantaine geplaatst en moeten zich laten testen. De kinderen en de medewerkers uit de andere bubbel in Zonnebeke worden sterk aangeraden contact op te nemen met de huisarts voor een eventuele test. De buitenschoolse kinderopvang in Passendale en Beselare blijft wel open.