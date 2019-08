Kinderen baas op Bezemrock 4 Kids LBR

10 augustus 2019

21u13 0 Zonnebeke Dit weekend staat Beselare in het teken van Bezemrock. Zaterdagnamiddag stond in het teken van de kleinsten met Bezemrock For Kids met gratis toegang. Ondanks het wisselvallige weer zakten heel wat kinderen af naar het terrein.

Vzw den Bezem organiseerde zaterdagnamiddag de tweede editie van het gratis kinderfestival Bezemrock 4 Kids in Beselare. In samenwerking met de jeugddienst van Zonnebeke werden heel wat leuke activiteiten op poten gezet. Er waren optredens, er stonden springkastelen, er was grimme, maar er kon ook geknutseld worden en wie een gek kapsel wilde, moest op Bezemrock for Kids zijn. “Deze tweede editie bevestigt het succes van deze kindernamiddag. Een 600-tal kinderen en 300 ouders zakten af. Dat is wat minder in vergelijking met de eerste editie, maar dit heeft waarschijnlijk te maken met het wisselvallige weer. ‘s Morgens werd het terrein verstevigd, want het heeft toch wel stevig gewaaid”, zegt Koen Meersseman van vzw Den Bezem. Vrijdagavond daagden een 1.200-tal bezoekers op. “Dat is dan weer iets meer dan vorig jaar en daar zijn we tevreden mee. Er was een goede sfeer met fijne optredens.”