Kermis in tent aan sfeercafé De Mosselmarkt

01 juli 2019

13u25 0 Zonnebeke De uitbaters van sfeercafé De Mosselmarkt in de ’s Graventafelstraat in Passendale bieden hun klanten komend weekend voor de eerste keer een kermisprogramma aan.

Vrijdag vanaf 18 uur en zaterdag vanaf 16 uur is er in de feesttent een kaartwedstrijd. De inzet is toiletpapier. Zaterdag vindt vanaf 8 tot 16 uur een ruilbeurs plaats voor champagnecapsules, postzegels, munten en jokers tot boeken, strips, kaartspelen, bierattributen en bidprentjes. De toegang is gratis.

Zondag zijn er optredens van Cliff, Phil Kevin, Bandit, Steve Tielens en Lisa Leman. Er is ook een barbecue. Deelname aan de barbecue en de optredens kost dertig euro. Wie alleen de show wil zien, betaalt de helft.